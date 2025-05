Il Cagliari fallisce il bis e dopo l’importante successo a Verona si fa fermare in casa dall’Udinese, corsara alla Domus. Una sconfitta che, tutto sommato, non incide pesantemente in termini di classifica.

Col Venezia che non va oltre il pari contro il Torino, i rossoblù sono al momento a +7 sul terzultimo posto. Detto che l’Empoli deve ancora disputare la sua partita della 35esima giornata (in caso di successo con la Lazio i toscani scavalcherebbero proprio il Venezia), per il Cagliari la situazione di classifica resterebbe comunque ottimale. I rossoblù manterrebbero 5 punti di vantaggio sulla terzultima.

Un ennesimo passo falso della squadra di D’Aversa avvicinerebbe invece sensibilmente i sardi a una salvezza anticipata. Già nel prossimo turno, infatti, si potrebbe concretizzare l’obiettivo.

Cagliari salvo: quali scenari

Si aprono diversi scenari per la prossima giornata, che potrebbe sorridere ai rossoblù. Vediamo quali:

In caso di pareggio o sconfitta dell'Empoli questa giornata, un successo del Cagliari contro il Como alla prossima garantirebbe la salvezza matematica, a prescindere dai risultati delle rivali. Il vantaggio di almeno 7 punti su Venezia ed Empoli permeterebbe infatti alla squadra di Nicola di affrontare le ultime due giornate in totale serenità.

In caso di successo dell'Empoli contro la Lazio, il Cagliari dovrebbe sperare in un passo falso dei toscani alla prossima: un'eventuale sconfitta di questi ultimi con annesso successo del Cagliari col Como varrebbe la salvezza (non basterebbe un pari ai rossoblù per ottenerla aritmeticamente).

L'Empoli perde o pareggia questa giornata; Venezia e ancora Empoli perdono la prossima; il Cagliari perde la prossima. Mantenendo intatto il vantaggio di 7 punti, a due giornate dalla fine, sarebbe comunque salvezza.

Stesso scenario, ma con Venezia ed Empoli che pareggiano la prossima, così come il Cagliari. Stesso epilogo: vantaggio di 7 punti conservato e salvezza.

A tre giornate dal termine è dunque questa la situazione per i sardi: una classifica del tutto favorevole. Basta davvero poco a Pavoletti e compagni per concretizzare, possibilmente in anticipo,

una bella e meritata salvezza.