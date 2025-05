Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, la squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 131, nel tratto compreso tra il bivio per Orotelli e quello per Orani.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda è uscita di strada dopo aver sbandato, cappottandosi e terminando la corsa in un terreno di campagna. Alla guida dell’auto si trovava una donna, rimasta ferita nell’impatto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha provveduto a trasportare la conducente all’ospedale di Nuoro per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.