La Polizia di Stato della Questura di Sassari ha eseguito ieri un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di violenza sessuale, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito, la presunta vittima aveva incontrato l’uomo in un locale pubblico di intrattenimento della città, dove lui lavora come deejay. In sede di denuncia, la giovane avrebbe raccontato che, dopo un primo approccio consensuale, sarebbe stata costretta a un rapporto sessuale completo.

Le attività di riscontro condotte dalla Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti significativi per chiarire le responsabilità dell’uomo, su cui si è pronunciato il Giudice per le Indagini Preliminari. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione tutti i fatti.