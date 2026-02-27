Un’auto in fiamme nel cuore della notte. Attimi di apprensione intorno alla mezzanotte di ieri, giovedì 26 febbraio, nel quartiere di Pirri a Cagliari, dove un’auto parcheggiata in via Orifiamma è stata avvolta dalle fiamme.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari. I pompieri, giunti con un’autopompa serbatoio, hanno domato l’incendio in breve tempo, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

Concluso lo spegnimento, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incendio, al momento ancora in fase di verifica.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Le fiamme, tuttavia, hanno provocato lievi danni anche ad altre due auto parcheggiate nelle vicinanze.