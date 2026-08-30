Un gol di Calhanoglu in avvio di gara permette all'Inter di espugnare l'Unipol Domus per la settima volta consecutiva (i rossoblù non centrano i tre punti contro la squadra milanese dal 2019 in casa).

Lo sviluppo della partita ha visto l'Inter dominare il primo tempo visto che, oltre il vantaggio, sono arrivate anche altre occasioni pericolose che hanno legittimato il vantaggio del centrocampista turco dopo soli 9 minuti. La ripresa, invece, è stata più divertente e ha visto il Cagliari certamente più pimpante, anche grazie ai cambi, Fadera e K.Carlos su tutti, che hanno vivacizzato la manovra rossoblù.

Nonostante le numerose occasioni la squadra di Chivu ha mantenuto in partita quella di Pisacane che nel finale è anche andata vicina al pareggio con un'occasionissima di Adopo respinta quasi sulla linea da Bisseck. E in precedenza era stato Kevin Carlos a tenere in apprensione la difesa nerazzurra.

É arrivata quindi la prima sconfitta stagionale ma gli spunti e le indicazioni che il tecnico rossoblù si porta dietro da questa partita sono tanti e fanno ben sperare per il proseguo della stagione. Appuntamento giovedì alle 21 per la partita casalinga contro il Verona in coppa Italia.

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali:

CAGLIARI

Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Winks, Romano; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Felici, Ciervo, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Fadera. Allenatore: Fabio Pisacane

INTER

Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; L.Martinez, Esposito. A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stankovic, Jones, Zielinski, Thuram, Bonny, Diouf, Stones, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck. Allenatore: Chivu