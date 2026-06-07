Il portale meteorologico iLMeteo.it ha pubblicato le previsioni del tempo per l'Italia di oggi, domenica 7 giugno.

Secondo le informazioni fornite, la pressione atmosferica continuerà a salire su tutto il territorio italiano. Dalla mattina fino alla sera, cielo sereno o poco nuvoloso caratterizzerà le condizioni meteo da Nord a Sud, con possibili annuvolamenti nel pomeriggio sulle montagne alpine, con sporadiche piogge isolate soprattutto nelle zone orientali. Per quanto riguarda la Sardegna, si prevede un tempo stabile senza precipitazioni. I venti soffieranno da direzioni variabili e i mari saranno generalmente mossi, soprattutto nelle zone meridionali.

Previsioni per la serata di oggi, domenica 7 giugno

Cielo poco nuvoloso sui settori centrali e settentrionali per il transito di nubi alte. Maggiore copertura sui settori meridionali.

Venti: a regime di brezza. Calma o deboli variabili in nottata.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 giugno

Cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Temperature: minime in lieve aumento, anche moderato sui settori settentrionali; massime in aumento.

Venti: a regime di brezza. Calma o deboli variabili in nottata.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di martedì 9 giugno

Cielo sereno.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori sui settori centrali e meridionali; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: a prevalente regime di brezza; rinforzi da ovest sulle Bocche di Bonifacio dal pomeriggio.

Mari: poco mossi, mossi dal tardo pomeriggio sulle Bocche di Bonifacio.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cielo sarà poco nuvoloso con transito di nubi alte. Mercoledì le temperature tenderanno a un lieve aumento sulla fascia meridionale e orientale dell'Isola in entrambi i valori, mentre le massime caleranno lievemente sui settori settentrionali; il giorno successivo si assisterà a un calo generalizzato delle temperature. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest. I bacini esposti a nord-ovest saranno inizialmente mossi tendenti al molto mosso dalla seconda parte di mercoledì e per l'indomani; mossi i restanti bacini.