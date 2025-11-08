Un ragazzo minorenne è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Sassari con l’accusa di estorsione ai danni di un coetaneo. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, è avvenuta il 4 novembre 2025.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe costretto per mesi la vittima a consegnargli somme di denaro con cadenza mensile, accompagnando le richieste con minacce di morte. Il ragazzo, non riuscendo più a soddisfare le pretese, era arrivato a farsi dare i soldi dalla madre pur di evitare ritorsioni.

Venuti a conoscenza delle vessazioni, gli investigatori hanno organizzato un servizio di osservazione, riuscendo a documentare l’incontro tra i due minori e la consegna del denaro. A quel punto gli agenti sono intervenuti, arrestando l’indagato e recuperando le banconote appena ricevute.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Sassari e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta fermo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.