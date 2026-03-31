Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo, lungo la ex Strada Statale 131, in prossimità della rotatoria di via San Gavino, nel territorio comunale di Sardara, dove, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una Mercedes Classe A, condotta da un pensionato 67enne residente a Sardara, e una Volkswagen Polo a bordo della quale viaggiavano un uomo di 64 anni residente a Gonnoscodina e una donna di 64 anni residente ad Assemini.

L’impatto si è rivelato particolarmente violento e ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Il conducente della Volkswagen Polo è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. La passeggera dello stesso veicolo e il conducente della Mercedes sono stati invece trasferiti in codice giallo presso diverse strutture ospedaliere.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro per i rilievi finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri per la messa in sicurezza dell’area, e la Polizia Locale di Sardara per la gestione della viabilità. I veicoli coinvolti sono stati successivamente rimossi dal servizio di soccorso stradale.