Tensione a Sassari, dove due supermercati sono stati presi di mira dagli hacker.

Gli attacchi informatici sono avvenuti la notte scorsa in due punti vendita della catena Viro: quello di piazza Mazzotti, nel centro storico, e quello di via Muroni.

In entrambi gli esercizi commerciali, nel mirino sono finiti i banchi frigoriferi, in cui i pirati informatici sarebbero ntervenendo sui sistemi di regolazione della temperatura e portandola fino a circa 15 gradi.

Una manomissione che ha compromesso la corretta conservazione degli alimenti, con particolare rischio per i prodotti surgelati, che necessitano di temperature molto più basse per mantenere inalterate le proprie caratteristiche.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia postale di Sassari, chiamata a ricostruire la dinamica degli attacchi informatici e a individuare i responsabili.

Gli episodi di Sassari si inseriscono in un quadro più ampio di attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati della grande distribuzione in diversi Paesi europei. Sulla vicenda è intervenuto Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, che ha partecipato, durante la mattina d oggi, martedì 3 novembre 2026, alla riunione convocata da Andrea Quacivi, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, alla presenza dei vertici delle agenzie di intelligence.

"Seguiamo la situazione con grande attenzione ma senza allarmismi: al momento non registriamo criticità nelle reti distributive delle nostre imprese, di medie e grandi dimensioni, e continuiamo a lavorare in stretta sinergia con le autorità competenti per garantire la sicurezza delle attività e la piena tutela dei consumatori", ha dichiarato Buttarelli.

Il presidente di Federdistribuzione ha inoltre sottolineato gli investimenti effettuati dalle aziende per rafforzare la sicurezza informatica.

"La sicurezza informatica - precisa il presidente - è un presidio strategico per le nostre imprese, che negli ultimi anni hanno realizzato investimenti significativi per rafforzare le proprie infrastrutture digitali, aggiornare costantemente i sistemi e aumentare la capacità di prevenzione e risposta rispetto alle minacce cyber, in linea con le normative europee come la NIS2".

Buttarelli ha infine ribadito l'importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese per fronteggiare minacce sempre più sofisticate.

"Di fronte a minacce sempre più sofisticate, la collaborazione tra istituzioni e imprese rappresenta un elemento essenziale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture strategiche del Paese e garantire la continuità di servizi fondamentali ai cittadini, come quello di acquistare beni alimentari in sicurezza. Come Federdistribuzione - conclude - continueremo a mantenere elevato il livello di vigilanza, promuovendo tra le imprese associate il continuo aggiornamento delle migliori pratiche di sicurezza e il recepimento di eventuali indicazioni operative fornite dalle autorità competenti".