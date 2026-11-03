Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un cartonificio di Fabriano, in provincia di Ancona. A perdere la vita è stato un operaio di 57 anni, di origine straniera, rimasto vittima di un incidente mentre era impegnato nelle attività lavorative nello stabilimento Biondi, in via Bachelet.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato inutile. Restano da chiarire le circostanze dell'accaduto: la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli accertamenti.