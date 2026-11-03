Ancora rovesci sulla Sardegna orientale, accompagnati da una ventilazione settentrionale sostenuta. Dopo una giornata caratterizzata da nuvole e raffiche fino a 50-60 chilometri orari, domani è atteso un graduale cambiamento delle condizioni meteo, con una progressiva copertura nuvolosa sull'Isola.

A tracciare le previsioni è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. «Oggi - afferma - il cielo sarà nuvoloso dal Nord-Est lungo l'intera fascia adriatica, al Sud e sulla Sardegna orientale. Ampie schiarite interesseranno il resto d'Italia».

Mercoledì sono previste inizialmente ampie schiarite su gran parte della Penisola, mentre sulla Sardegna la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente. Il miglioramento sarà quindi temporaneo: giovedì 5 novembre, infatti, sulle Isole Maggiori sono attesi nuovi fenomeni piovosi e un rinforzo dei venti, con raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 3 novembre 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in diminuzione sul settore nord occidentale , in aumento nei settori nord orientali e invariate altrove; massime in generale aumento.

Venti: deboli variabili, moderati o localmente forti sulla costa orientale in mattinata. Tendenza a disporsi dai quadranti orientali in serata.

Mari: molto mossi con attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 4 novembre 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale dell'isola in serata.

Temperature: minime in diminuzione sul settore nord orientale e in aumento altrove, massime in aumento sui settori occidentali e meridionali e stazionarie su quelli orientali.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti orientali.

Mari: generalmente mossi

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornata di giovedì e la prima parte di venerdì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte di venerdì. Le temperature minime saranno in aumento giovedì e in calo venerdì, mentre le massime tenderanno a diminuire giovedì e ad aumentare il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali tendenti all'attenuazione e a disporsi da quelli occidentali venerdì. I mari saranno da mossi a molto mossi