Lo stallo sul rinnovo delle presidenze delle commissioni regionali diventa terreno di scontro politico. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu, accusa la maggioranza di non riuscire a trovare un'intesa e di paralizzare l'attività dell'Assemblea.

L'esponente dell'opposizione è intervenuto dopo la conferenza stampa dei capigruppo di minoranza, convocata in seguito all'ennesimo rinvio delle nomine. Al centro delle tensioni, secondo Truzzu, le divisioni tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle nella spartizione degli incarichi.

«Non solo non sono in grado di risolvere i problemi dei sardi ma neanche la normale amministrazione», ha dichiarato, richiamando anche le difficoltà della sanità e della continuità territoriale. Truzzu ha criticato lo scontro interno alla coalizione sulle presidenze, sottolineando che si tratta di nomine ordinarie, attese da mesi.

«È una vergogna il fatto che da quasi un mese questo consiglio non possa lavorare perché è bloccato dalle divisioni del Campo Largo e in particolare dalle divisioni tra Pd e 5 Stelle», ha aggiunto, annunciando che l'opposizione non accetterà ulteriori rinvii. «Questa è la triste realtà che hanno sotto gli occhi tutti i sardi», ha concluso.