Nuovo rinvio per il rinnovo degli uffici di presidenza delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. La votazione, inizialmente prevista per oggi, è stata posticipata a giovedì 5 novembre alle 10, nell'aula della Terza Commissione. Non è stato infatti raggiunto un accordo all'interno della maggioranza, nonostante il tentativo del presidente dell'Assemblea Piero Comandini di superare l'impasse attraverso una convocazione accompagnata da una sorta di ultimatum.

A complicare le trattative sono soprattutto le richieste di Avs e Orizzonte Comune, rimasti esclusi dalla prima distribuzione degli incarichi, che aveva assegnato quattro presidenze al Pd e due al M5s. Ma il confronto più acceso riguarda proprio i due principali alleati: i democratici sarebbero disponibili a cedere una presidenza per soddisfare Avs, puntando però alla Commissione Bilancio, attualmente guidata dai pentastellati.

Resta quindi aperta la partita sulla distribuzione degli incarichi, mentre è stata rinviata a data da destinarsi anche la seduta della Commissione speciale per l'energia, inizialmente calendarizzata per mercoledì 4 novembre.