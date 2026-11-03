Allerta maltempo in Sardegna, in particolare lungo la fascia orientale dell'Isola, dove sono attesi rovesci e temporali accompagnati da una ventilazione sostenuta. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un avviso valido dalle 18 di domani, mercoledì 4 novembre 2026, fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

Previsto il codice arancione, con criticità moderata, per rischio idrogeologico, e il codice giallo, con criticità ordinaria, per rischio idrogeologico legato ai temporali. L'avviso interessa tutta la Sardegna orientale, dalla parte meridionale fino alla Gallura.

Dopo una giornata caratterizzata da nuvole e raffiche di vento fino a 50-60 chilometri orari, le condizioni meteorologiche sono destinate a cambiare gradualmente. A tracciare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Secondo le previsioni, nella giornata di martedì 3 novembre il cielo sarà nuvoloso dal Nord-Est lungo tutta la fascia adriatica, al Sud e sulla Sardegna orientale, mentre sul resto d'Italia prevarranno ampie schiarite.

Mercoledì sono attese inizialmente schiarite su gran parte della Penisola, ma sulla Sardegna la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare progressivamente. Un peggioramento che si inserisce in un quadro di instabilità destinato a proseguire anche nei giorni successivi. Per giovedì 5 novembre, infatti, sono previsti nuovi fenomeni piovosi sulle Isole Maggiori e un rinforzo dei venti, con raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari.

Secondo il bollettino dell'Arpas per martedì 3 novembre, il cielo sarà generalmente poco nuvoloso, fatta eccezione per addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata.

Le temperature minime saranno in diminuzione sul settore nord-occidentale, in aumento su quello nord-orientale e stazionarie altrove. Le massime saranno invece in generale aumento. I venti, inizialmente deboli e variabili, potranno risultare moderati o localmente forti sulla costa orientale durante la mattinata, per poi disporsi dai quadranti orientali in serata. Mari molto mossi, con attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Per mercoledì 4 novembre è previsto un cielo generalmente nuvoloso, con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, e cumulati deboli sul settore orientale dell'Isola in serata.

Le temperature minime saranno in diminuzione sul nord-est e in aumento altrove, mentre le massime saliranno sui settori occidentali e meridionali e resteranno stazionarie su quelli orientali. I venti soffieranno deboli o localmente moderati, prevalentemente dai quadranti orientali. Mari generalmente mossi.

L'instabilità proseguirà anche nella giornata di giovedì e nella prima parte di venerdì, quando sono attesi cieli nuvolosi e precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con cumulati deboli.

Una graduale attenuazione dei fenomeni è prevista dalla seconda parte di venerdì. Le temperature minime saranno in aumento giovedì e in diminuzione venerdì, mentre le massime tenderanno a calare nella giornata di giovedì per poi risalire il giorno successivo.

I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali, in successiva attenuazione e con una rotazione dai quadranti occidentali venerdì. I mari saranno da mossi a molto mossi.

Le raccomandazioni della Protezione civile

In vista dell'allerta, la Protezione civile regionale invita la popolazione ad adottare le necessarie precauzioni. In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra deve salire ai piani superiori, mentre gli spostamenti in auto vanno limitati ai soli casi di urgenza.

È inoltre importante mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni e sulle indicazioni fornite dalle strutture territoriali di Protezione civile.

Tra le principali raccomandazioni figura il divieto di attraversare torrenti in piena, sia a piedi sia con qualsiasi mezzo. Occorre inoltre evitare di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi, così come di attraversare sottopassi.