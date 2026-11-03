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Intervento urgente di Abbanoa in via Salvator Rosa, a Cagliari, per riparare un guasto improvviso alla rete idrica. Le squadre del pronto intervento sono al lavoro e prevedono di completare le operazioni entro la giornata.
Durante gli interventi potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell'erogazione e abbassamenti della pressione dell'acqua nella zona interessata.
I tecnici stanno effettuando contemporaneamente alcune manovre sulla rete per ridurre il più possibile il numero di utenze coinvolte e contenere i disagi.
«Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi - fa sapere Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24».