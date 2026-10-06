Una segnalazione arrivata al Commissariato di Alghero ha fatto scattare nei giorni scorsi l’intervento della Polizia di Stato nel centro storico della città.

A richiamare l’attenzione era stato un uomo in bicicletta, visto aggirarsi nei pressi della chiesa di San Francesco e indicato come possibile possessore di un coltello e di una catena.

Gli agenti hanno avviato le ricerche nella zona e lo hanno rintracciato poco dopo all’inizio dei Bastioni Marco Polo. Durante il controllo, secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo si sarebbe mostrato poco collaborativo e avrebbe pronunciato frasi prive di apparente collegamento.

A quel punto avrebbe estratto dal marsupio due coltelli da cucina, subito sequestrati dagli operatori. Entrambi avevano un manico in plastica marrone e una lama di circa 11,5 centimetri, per una lunghezza complessiva di circa 23 centimetri.

Conclusi gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 4 della legge 110 del 1975.