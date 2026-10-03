Un ordigno artigianale è stato trovato in una strada alla periferia di Alghero, nella zona di Carrabuffas. Si tratta di un tubo metallico dal quale spuntavano alcuni fili.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, che hanno accertato la presenza di materiale esplodente, e la polizia locale. L’ordigno è stato rinvenuto lungo il rettilineo della circonvallazione di Valverde.

L’area è stata immediatamente delimitata per consentire di operare in sicurezza. L’ordigno sarà fatto brillare dagli artificieri. Nel frattempo sono state avviate le indagini per ricostruire le circostanze del ritrovamento e chiarire la vicenda.