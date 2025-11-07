Momenti di apprensione questa mattina ad Alghero, dove intorno alle 8:30 i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in via Vittorio Emanuele per un incendio che ha interessato una cabina elettrica dell’Enel situata all’interno di un parcheggio.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate dopo l’intervento dei tecnici dell’Enel, che hanno provveduto a staccare le linee di arrivo e interrompere temporaneamente la fornitura di energia elettrica a tutto il quartiere, per consentire ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza.

L’incendio è stato domato senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale e il personale dell’Enel per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della linea elettrica.