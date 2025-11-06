Il sit-in di protesta della polizia penitenziaria del carcere di Alghero, inizialmente programmato per il 14 novembre, è stato disdetto.

Le organizzazioni sindacali coinvolte nella mobilitazione (Osapp, Consipe e Cnpp/Spp) hanno avuto un incontro con il provveditore regionale delle carceri oggi e sembrano essere soddisfatte degli impegni assunti, "Durante il confronto, sono emerse aperture significative e disponibilità al dialogo da parte dell'amministrazione penitenziaria, con particolare attenzione alle criticità segnalate in merito alla carenza di personale e alle condizioni di sicurezza operativa", spiegano i sindacati.

"Pur mantenendo alta la vigilanza sulle problematiche strutturali dell'Istituto, riteniamo che il clima di ascolto instaurato possa rappresentare un primo passo verso soluzioni concrete e condivise".

I sindacati avevano espresso preoccupazione per la mancanza di personale e le precarie condizioni di sicurezza che costituiscono una costante minaccia per gli agenti impiegati presso la struttura di Alghero.

Sassari

Sit in degli agenti davanti al carcere di Alghero per criticità strutturali

Redazione Sardegna Live
Sit in degli agenti davanti al carcere di Alghero per criticità strutturali
Sit in degli agenti davanti al carcere di Alghero per criticità strutturali