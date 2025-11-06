Il sit-in di protesta della polizia penitenziaria del carcere di Alghero, inizialmente programmato per il 14 novembre, è stato disdetto.



Le organizzazioni sindacali coinvolte nella mobilitazione (Osapp, Consipe e Cnpp/Spp) hanno avuto un incontro con il provveditore regionale delle carceri oggi e sembrano essere soddisfatte degli impegni assunti, "Durante il confronto, sono emerse aperture significative e disponibilità al dialogo da parte dell'amministrazione penitenziaria, con particolare attenzione alle criticità segnalate in merito alla carenza di personale e alle condizioni di sicurezza operativa", spiegano i sindacati.

"Pur mantenendo alta la vigilanza sulle problematiche strutturali dell'Istituto, riteniamo che il clima di ascolto instaurato possa rappresentare un primo passo verso soluzioni concrete e condivise".

I sindacati avevano espresso preoccupazione per la mancanza di personale e le precarie condizioni di sicurezza che costituiscono una costante minaccia per gli agenti impiegati presso la struttura di Alghero.