Un secolo di vita, di ricordi e di affetti per la signora Elena Fadda, che martedì scorso ha festeggiato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto della sua famiglia.

La neo centenaria ha celebrato il compleanno insieme ai nipoti e alla sorella Grazietta, di 95 anni, in un clima di grande emozione e serenità. A renderle omaggio anche il vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, che le ha portato i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale e del sindaco Raimondo Cacciotto, accompagnandoli con un omaggio floreale.

Elena Fadda, che non si è mai sposata, vive ad Alghero circondata dall’affetto dei suoi cari, tra nipoti e pronipoti che la accudiscono con amore. Nonostante l’età, conserva una memoria vivissima e la straordinaria capacità di ricordare con lucidità episodi e personaggi della sua giovinezza, offrendo uno spaccato autentico della vita cittadina di un tempo.