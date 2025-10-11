Trieste si prepara a dedicare una piazza a Fertilia, come annunciato ieri, venerdì 10 ottobre, dal sindaco Roberto Di Piazza durante un incontro con la delegazione di Alghero guidata dall'Assessore Raniero Selva, accolta in Municipio insieme all'equipaggio dell'imbarcazione Victoria, che parteciperà alla Barcolana.

All'incontro presenti anche l'assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, il presidente della Federesuli Renzo Codarin, il presidente del Comitato di quartiere di Fertilia Mario Oggiano, l'architetto Stefano Govoni, coordinatore del progetto FertiliArt, e il direttore dell'Ecomuseo Egea di Fertilia, Mauro Manca.

Oggi, sabato 11 ottobre, la delegazione algherese ha incontrato la Ministra Elvira Calderone, a cui l'assessore Selva ha consegnato un'opera realizzata dall'architetto Govoni, il Premio FertilArt.

Il sindaco Di Piazza ha sottolineato i legami tra il Comune di Trieste e il Comune di Alghero, uniti da antiche amicizie con il mondo dell'Esodo italiano, proponendo di intitolare a Fertilia una nuova area che farà parte della riqualificazione del porto vecchio, destinata a diventare il cuore pulsante di Trieste.