Una terribile storia che arriva da Ravenna quella in cui un ragazzo di 14 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato poiché lo scorso giovedì 9 ottobre avrebbe aggredito i suoi genitori mentre dormivano, ferendoli con un coltello. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno trovato i genitori feriti, ma fortunatamente non in pericolo di vita, mentre il figlio minorenne era ancora presente in casa, visibilmente confuso. Come riporta il quotidiano, durante le indagini è emerso che potrebbe esserci stata una premeditazione da parte del ragazzo, come indicato dal ritrovamento di due coltelli e un cellulare contenente ricerche online correlate all'aggressione.

Il giovane è stato portato in un istituto penale minorile su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile di Bologna dopo che l'arresto è stato convalidato.