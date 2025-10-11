Rissa a Sassari durante la serata di giovedì 9 ottobre quando le Volanti della Polizia, impegnate in un comune controllo del territorio, hanno notato una colluttazione tra diverse persone sotto i portici di Piazza d'Italia e sono intervenute prontamente.

All'arrivo degli agenti, quattro persone coinvolte nello scontro, che sembrava essere stato causato da questioni di natura economica, sono state identificate, il quale. Due di loro sono rimasti feriti, con uno che è stato trasportato al Pronto Soccorso di Sassari per ricevere le cure necessarie.

Tre dei partecipanti alla rissa sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e, al termine delle indagini, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata.

Grazie alla rapida azione delle Volanti, l'ordine è stato ripristinato e sono state avviate le procedure investigative essenziali.