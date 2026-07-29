L’Amministrazione comunale di Chiaramonti prosegue il confronto con Abbanoa per dare risposte concrete alle criticità che da tempo interessano il servizio idrico del paese. Un percorso di interlocuzione costante che ha portato a un primo, importante risultato nel corso dell’incontro istituzionale svoltosi lunedì scorso in Comune, al quale hanno preso parte il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, il responsabile di zona, i tecnici dell’azienda e l’Ufficio tecnico comunale.

Dal tavolo è emerso l’impegno di Abbanoa ad avviare la progettazione della nuova condotta adduttrice del Bidighinzu, un’infrastruttura dal valore stimato di circa 2 milioni di euro destinata a sostituire l’attuale linea. La progettazione dovrebbe concludersi nell’arco di circa sei mesi, consentendo poi di procedere con l’appalto dei lavori. Un intervento considerato strategico perché punta a risolvere in maniera definitiva una delle principali cause dei frequenti disagi registrati negli ultimi anni.

Accanto alla prospettiva dell’opera strutturale, sono state condivise anche una serie di misure immediate per migliorare la gestione delle emergenze. Lungo i circa 12 chilometri della condotta del Bidighinzu verranno installati sistemi di monitoraggio capaci di individuare più rapidamente eventuali perdite, riducendo i tempi necessari per la loro localizzazione e riparazione.

Tra gli interventi concordati rientra anche l’aumento della capacità di accumulo del serbatoio pensile, che sarà incrementata di 100 mila litri. Proprio questa mattina è stato effettuato il sopralluogo tecnico propedeutico alla definizione dell’intervento.

Un ulteriore passo riguarda l’affidamento dell’incarico a una società specializzata in ingegneria idraulica, chiamata ad analizzare l’intera rete idrica di Chiaramonti. Lo studio consentirà di individuare le soluzioni più efficaci per gestire la distribuzione dell’acqua durante le situazioni di emergenza, con l’obiettivo di garantire il servizio in tutte le aree del paese, comprese quelle situate alle quote più elevate, che in passato hanno subito le maggiori criticità.

L’Amministrazione comunale evidenzia come questi risultati siano il frutto del lavoro di confronto portato avanti negli ultimi mesi con Abbanoa e assicura che continuerà a seguire da vicino l’attuazione degli impegni assunti, monitorando l’avanzamento degli interventi affinché possano tradursi in benefici concreti per la comunità. L’obiettivo, fa sapere la giunta guidata dal sindaco Luigi Pinna, resta quello di dotare Chiaramonti di un sistema idrico più efficiente, moderno e affidabile, riducendo progressivamente i disagi che ormai da tempo interessano cittadini e attività del territorio.