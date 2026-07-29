Un controllo della Guardia Costiera di La Maddalena ha portato al sequestro di circa 170 chilogrammi di prodotto ittico all'interno di un ristorante di Poltu Quatu, nel territorio comunale di Arzachena. Il pesce, custodito nelle celle frigorifere dell'attività, sarebbe risultato privo della documentazione e dell'etichettatura necessarie a garantirne la tracciabilità.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno disposto il sequestro del prodotto e contestato al titolare del locale una sanzione amministrativa di 2mila euro per la violazione della normativa vigente.

L'intervento rientra nell'attività di vigilanza che la Guardia Costiera svolge lungo l'intera filiera ittica, con controlli che interessano tutte le fasi, dalla cattura del pescato fino alla sua commercializzazione e alla somministrazione nei pubblici esercizi, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della regolarità del mercato.