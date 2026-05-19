Un investimento da sei milioni di euro per rafforzare e modernizzare la rete idrica di Sassari. È il piano portato avanti da Abbanoa e illustrato oggi dal presidente Giuseppe Sardu durante un sopralluogo nei cantieri già operativi in città.

Gli interventi, ormai in fase avanzata, riguardano due opere principali: il nuovo collegamento tra Monte Oro e via Milano e il rifacimento di parte della rete nel centro storico.

Il progetto più rilevante interessa il sistema di adduzione tra Monte Oro e via Milano. Attualmente l’impianto di sollevamento di Monte Oro alimenta diversi quartieri cittadini con l’acqua proveniente dal potabilizzatore di Truncu Reale, mentre altre aree della città ricevono l’approvvigionamento dal serbatoio di via Milano, collegato invece al potabilizzatore del Bidighinzu. Il nuovo collegamento consentirà di integrare e gestire in maniera più efficiente l’intero sistema idrico urbano.

Nell’ambito dei lavori è stata completamente sostituita la vecchia condotta: le tubature in acciaio, ormai deteriorate e soggette a perdite, sono state rimpiazzate con nuove reti in ghisa sferoidale da Monte Oro fino a via Budapest, dove si innestano nel tratto verso via Milano già realizzato con lo stesso materiale.

Interventi di ammodernamento hanno interessato anche l’impianto di sollevamento di Monte Oro e il serbatoio di via Milano, ora dotati di nuove apparecchiature e sistemi di telecontrollo per migliorare gestione ed efficienza operativa.

In questa fase si stanno completando due delicati attraversamenti stradali. Nello svincolo della Motorizzazione civile, nella zona di Caniga, viene utilizzata la tecnica del relining, che permette di inserire all’interno delle vecchie tubazioni una guaina flessibile ad alta resistenza capace di aderire alle pareti interne senza dover demolire l’infrastruttura esistente.

Successivamente i lavori si concentreranno sull’attraversamento sotto viale Papa Giovanni Paolo II, dove saranno sostituiti 18 metri di vecchie condotte con nuove tubazioni in ghisa sferoidale.

Lo stesso appalto comprende inoltre diversi interventi nel centro storico cittadino, con la posa di nuove condotte e collegamenti tra viale Umberto e via Torre Tonda.