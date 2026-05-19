Si è svolta ieri, lunedì 18 maggio, presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, la cerimonia di conferimento del titolo di Accademico d’Onore ad Antonio Marras come figura tra le più intense e riconoscibili del panorama creativo contemporaneo, autore di una visione capace di attraversare moda, arte e memoria in un continuo dialogo tra linguaggi.

L’Accademia ha voluto rendere omaggio a un percorso umano e artistico che, nel corso degli anni, ha trasformato il gesto creativo in racconto, la materia in emozione, l’abito in narrazione. Una poetica profondamente identitaria, costruita intrecciando frammenti di memoria personale e collettiva, suggestioni letterarie, arte visiva, teatro, musica e cultura mediterranea.

Originario di Alghero, Marras ha dato vita sin dagli esordi a un universo estetico libero dalle convenzioni, alimentato dal legame viscerale con la Sardegna e da una sensibilità capace di custodire il passato per trasformarlo continuamente in visione contemporanea. Autodidatta per vocazione, ha fatto della contaminazione il centro della propria ricerca, costruendo collezioni che evocano storie, paesaggi e ricordi, sospese tra rigore e istinto, fragilità e forza.

Nel suo lavoro convivono il valore del saper fare artigianale, l’attenzione per la materia, il recupero dei dettagli e una costante tensione narrativa che ha reso il suo linguaggio immediatamente riconoscibile sulla scena internazionale. Parallelamente alla moda, Marras ha sviluppato negli anni una pratica artistica multidisciplinare fatta di disegno, pittura, installazioni e performance, dando forma a un dialogo continuo tra arte e progetto, immaginazione e memoria.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente e della Direzione dell’Accademia, per poi proseguire con la laudatio dedicata al percorso dello stilista e con la Lectio Magistralis rivolta agli studenti e alla comunità accademica. Un momento di grande intensità, durante il quale Marras ha condiviso riflessioni sul processo creativo, sul valore della memoria e sulla necessità di superare i confini tra le discipline, restituendo alla creatività una dimensione libera, aperta e profondamente umana.

A suggellare la cerimonia, la consegna ufficiale del diploma di Accademico d’Onore, riconoscimento attribuito per l’eccezionale contributo culturale e artistico apportato da Antonio Marras al panorama contemporaneo internazionale.

“C’è chi mi definisce artista o designer o poeta. Io sono solo uno che ama curiosare e comunicare, dire, narrare utilizzando anche linguaggi diversi. Sicuramente sono attratto dalla poesia e dal lavoro del poeta. Il poeta rifiuta le regole logiche di conoscenza della realtà, viola i codici, libera tutti i sensi, tutte le facoltà immaginative e dà voce all’inesprimibile. Sento molto vicino uno dei tratti distintivi del linguaggio poetico: lo scarto linguistico, la violazione delle regole grammaticali e sintattiche, l’uso libero e personale delle parole, scelte, combinate, accostate in modo inconsueto così da creare giochi, analogie, sinestesie, ossimori e provocare esplosioni, insospettati cortocircuiti semantici. Il poeta lavora con le parole. Io lavoro con gli “stracci”, con gli oggetti abbandonati, scartati, dimenticati. Mi distraggo ascoltando musica italiana a tutto volume mentre disegno con il caffè, mentre lavoro con le mani immerse nella creta ancora da cuocere, mentre lavoro il ferro, il cemento e il filo da ricamo e nel frattempo canto a squarciagola per non pensare a una risposta che da sempre mi ossessiona: -Che ci faccio io qui? E ringrazio chi, nonostantemarras, fin qui mi ha aiutato ad arrivare. Grazie all’accademia di Belle Arti di Frosinone per aver creduto in me.” ha dichiarato Antonio Marras.

La Direttrice dell’Accademia, Stefania Di Marco, ha sottolineato come il conferimento rappresenti “un omaggio a una figura che ha saputo abbattere i confini tra le discipline, restituendo alla moda una dimensione profondamente culturale e narrativa”. Il Professor Alessandro Turci e il Professor Giuseppe Iaconis hanno inoltre evidenziato come “Antonio Marras continui a rappresentare un esempio raro di autore capace di unire ricerca, sensibilità artistica e libertà espressiva, offrendo alle nuove generazioni una visione della creatività come spazio aperto di dialogo tra arti e pensiero”.

Con questa nomina, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone riconosce in Antonio Marras una voce autentica e trasversale, un percorso artistico che continua a ispirare nuove generazioni di creativi, riaffermando il valore dell’immaginazione come strumento di dialogo tra discipline, territori e sensibilità.