Quello che inizialmente sembrava un drammatico incidente stradale con omissione di soccorso si è rivelato, nel giro di poche ore, un brutale e deliberato tentativo di vendetta. Ieri sera, a Uta, un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio: avrebbe travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino, perché aveva avuto con lui qualche giorno prima una discussione.

La vittima è stata trasportata in ospedale ed è attualmente ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto ieri sera quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione di un incidente avvenuto a Uta. un uomo su un monopattino era stato travolto da un'auto che viaggiava sulla corsia opposta, il conducente non si era fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono subito arrivate l'ambulanza del 118, i carabinieri della Stazione di Uta e i colleghi della Compagnia di Iglesias. Dai primi accertamenti è subito emerso che non si trattava di un incidente, ma di un gesto volontario, visto che il ferito conosceva chi l'aveva investito. I due qualche giorno prima avevano avuto una discussione e forse proprio per questa ragione il 36enne è stato investito dal rivale.

Il 47enne è stato rintracciato poco dopo a Decimomannu, trovata anche l'auto che riportava ancora i segni dell'incidente. La vettura è stata sequestrata e il 47enne è stato arrestato.