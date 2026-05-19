Un uomo di 50 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un'azienda di lavorazione delle carni nella zona industriale di Villamassargia, in località Is Ruas.

Le cause del decesso non sono ancora chiare. L'uomo potrebbe aver avuto un malore. L'allarme è scattato intorno alle 10,30, quando altri colleghi lo hanno visto a terra, privo di sensi, forse a seguito di una caduta.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso, ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal della Asl per gli accertamenti del caso.