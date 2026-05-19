Poco prima delle 19 di ieri, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto una richiesta di soccorso per quattro turisti di nazionalità olandese che, sorpresi dal calare della sera durante un'escursione nel Supramonte di Urzulei, avevano completamente perso l'orientamento e si trovavano nell'impossibilità di fare rientro in autonomia al punto di partenza.

L’SOS è stato lanciato grazie a un iPhone in loro possesso. Il segnale è stato captato da un centro specializzato iPhone Italia con sede in Piemonte e l’operatore del centro, mantenendo i contatti con i dispersi tramite una messaggistica SMS d'emergenza, è riuscito a localizzarli e a trasmettere le coordinate geografiche esatte direttamente alla centrale dei Vigili del Fuoco.

Ricevuti i dati della posizione, i Vigili del Fuoco hanno attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Da Alghero si è alzato in volo l'elicottero "Drago 143" del Reparto Volo Sardegna che, muovendosi in perfetta sinergia con la squadra di terra del distaccamento di Tortolì, è riuscito a individuare il gruppo di escursionisti. I quattro turisti sono stati recuperati tramite una manovra al verricello, per poi essere trasportati e affidati alla squadra dei Vigili del fuoco di Tortolì in una piazzola di sosta limitrofa.

L'avventura si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi. Nonostante i membri del gruppo fossero visibilmente affaticati e spaventati per la disavventura nel Supramonte, sono stati trovati tutti in buono stato di salute, tanto da non rendere necessario l'intervento sul posto del personale medico del 118.