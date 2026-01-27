La Protezione Civile ha pubblicato un nuovo bollettino di criticità valido a partire dalle ore 14:00 di oggi, 27 gennaio 2026 e sino alle 23:59 di mercoledì 28 gennaio 2026:

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Iglesiente;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Campidano;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Flumendosa Flumineddu;

codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Logudoro;

codice ARANCIONE (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Tirso;

codice ARANCIONE (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO e codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Montevecchio Pischinappiu.

La Protezione Civile ricorda alla popolazione che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 28 gennaio 2026 (Arpas)

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati, in mattinata. Precipitazioni sparse o diffuse dalla serata a partire dai settori occidentali in estensione verso est con cumulati anche moderati. Possibili nevicate oltre i 1200 metri in serata.

Temperature: minime in moderato o localmente in sensibile aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Venti: moderati o forti dai quadranti occidentali, sino a burrasca sulle coste esposte. Lieve attenuazione della ventilazione dal pomeriggio alla serata. Mari: agitati o localmente molto agitati, mossi o molto mossi sul versante tirrenico. Locali mareggiate lungo le coste occidentali.