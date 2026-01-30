Il Comune di Stintino ha avviato un importante progetto di miglioramento e sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana, in linea con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026. Con un investimento di 620.000 euro provenienti dal bilancio comunale, l'amministrazione ha dato il via a un cantiere per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Il progetto, che inizierà il prossimo 4 febbraio, si concentrerà sul ripristino di arterie stradali critiche come via Sassari e la strada panoramica che collega il centro urbano alla provinciale 34.



"Questo intervento rappresenta un segnale politico forte - ha dichiarato la sindaca di Stintino, Rita Limbania Vallebella - Lasciamo le 'chiacchiere da bar' e le polemiche su Facebook a chi vive di parole; noi abbiamo scelto di rispondere con la concretezza dei fatti e l'apertura dei cantieri. Avevamo preso un impegno preciso con la popolazione: risolvere le criticità storiche della nostra viabilità anche con interventi di manutenzione straordinaria e investire sulla sicurezza. Oggi, grazie a una gestione oculata delle risorse comunali, trasformiamo quell'impegno in cantiere. Non si tratta solo sostituire barriere stradali, ma di garantire infrastrutture degne di una destinazione turistica d'eccellenza, pronte ad accogliere i flussi della prossima stagione estiva in totale sicurezza".



Per limitare i disagi e garantire l'accesso ai residenti durante i lavori, la via Panoramica sarà chiusa al traffico in due fasi distinte. L'obiettivo è completare tutte le opere entro il 5 aprile, in modo da restituire alla comunità una rete viaria moderna e sicura in tempo per l'arrivo della stagione turistica estiva.