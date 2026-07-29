La quarta ondata di caldo è ufficialmente iniziata, e si prevede che durerà almeno una decina di giorni con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in molte città italiane. Tutto per colpa dell'anticiclone africano che, gradualmente, porterà le temperature dai 37 gradi attuali ai massimi di 41 previsti per domenica 2 agosto. Anche di notte, lungo le coste, ci sarà un'afa opprimente.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma questo clima dal sapore tropicale, "La tregua - afferma - è attualmente stimata per il 12-13 agosto, ma il caldo potrebbe perdurare fino a Ferragosto se non oltre".

Dati alla mano, sono previsti picchi di 38-41°C all'ombra da Nord a Sud, con valori localmente superiori nelle zone interne delle Isole Maggiori. "Soffriremo - sottolinea - notti tropicali, cioè con minime oltre i 20°C, e super tropicali, con minime oltre i 25°C, mentre i nostri terreni diventeranno sempre più aridi e i ghiacciai a sciogliersi". L'acqua dei mari raggiungerà temperature di 28-30°C. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni.

Il sole sarà predominante in gran parte delle regioni, con solo alcune eccezioni instabili: sono attesi temporali oggi in Sicilia e sulle Alpi, mentre nel corso del fine settimana i rovesci pomeridiani saranno l'unico modo per alleviare il caldo, limitandosi principalmente ai rilievi alpini.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 29 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 30 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne del settore centro-orientale dove saranno possibili isolati rovesci o temporali.

Temperature: in lieve aumento principalmente nei valori minimi.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 31 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: pressoché stazionarie sul settore settentrionale, in lieve aumento altrove.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature minime non subiranno sostanziali variazioni, mentre le massime saranno in lieve aumento sabato stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.