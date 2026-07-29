Cinque nuovi marescialli sono stati assegnati al Comando provinciale dei Carabinieri di Oristano per rafforzare il dispositivo territoriale dell’Arma in tutta la provincia.

I giovani sottufficiali, alla loro prima assegnazione al termine del percorso formativo, prenderanno servizio nelle Stazioni Carabinieri, da sempre presidio di prossimità e punto di riferimento per i cittadini. Le nuove destinazioni consentiranno di incrementare la capacità operativa dell’Arma, garantendo una presenza ancora più capillare sul territorio e una risposta più efficace alle esigenze di sicurezza delle comunità locali.

Affiancati dai comandanti di Stazione e dal personale più esperto, i nuovi marescialli saranno impegnati fin da subito nelle attività istituzionali: dall’ascolto dei cittadini alla ricezione delle denunce, dai servizi di pattuglia al controllo del territorio, fino alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

L’accoglienza si è svolta nella caserma “App. S. UPG Renzo Lampis M.A.V.M.”, sede del Comando provinciale di Oristano, dove il comandante provinciale, il colonnello Steven Chenet, ha rivolto ai nuovi arrivati un messaggio di benvenuto, sottolineando l’importanza del servizio svolto quotidianamente a diretto contatto con la popolazione e il ruolo fondamentale delle Stazioni Carabinieri come presidi di legalità, vicinanza e ascolto.

Nel suo intervento, il colonnello ha dedicato particolare attenzione anche alla normativa del “Codice Rosso”, richiamando il ruolo centrale dell’Arma nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Ha invitato i nuovi militari ad affrontare ogni intervento con sensibilità, professionalità e tempestività, evidenziando l’importanza di un ascolto attento delle vittime, della rigorosa applicazione delle procedure previste e della piena consapevolezza della responsabilità affidata ai Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto di questi reati.

Chenet ha infine richiamato i valori che da oltre due secoli contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri, ossia il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, l'equilibrio, l'imparzialità e la dedizione al servizio, esortando i nuovi marescialli a tradurli ogni giorno in professionalità, umanità e responsabilità, nella consapevolezza che il rapporto di fiducia con i cittadini rappresenta uno dei pilastri dell’Istituzione.

L’arrivo dei cinque nuovi marescialli rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Sardegna riservano alla provincia di Oristano, rafforzando le Stazioni Carabinieri che, in numerosi comuni, costituiscono l’unico presidio di polizia e un fondamentale punto di riferimento per la popolazione.