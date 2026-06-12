A partire da domani, sabato 13 giugno 2026, volontari provenienti da diverse parti d'Italia si uniranno per sostenere attivamente la lotta agli incendi e sorvegliare il territorio durante l'estate del 2026 nel quadro del progetto Gemellaggi AIB promosso dalla Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna nell'ambito della Campagna Antincendio Boschivo 2026.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è di potenziare la vigilanza del territorio durante il periodo critico degli incendi grazie alla collaborazione tra le Organizzazioni di volontariato della Sardegna e quelle provenienti da altre regioni italiane, facilitando anche lo scambio di conoscenze e competenze operative.

Il primo campo base, organizzato dall'Organizzazione di volontariato A.V.O.C.C., prenderà il via domani sabato 13 giugno a Villaputzu. L'inaugurazione ufficiale è programmata per mercoledì 17 giugno alle ore 11:00 presso la sede del campo base, con la presenza del Direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna, Mauro Merella.

In questa edizione 2026, le Organizzazioni di volontariato della Sardegna collaboreranno con quelle delle Regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, insieme alle organizzazioni nazionali Corpo AIB Piemonte, Prociv Italia e VAB Italia, tutte impegnate attivamente nella lotta contro gli incendi boschivi. La Federazione Motociclistica Italiana fornirà supporto per la sorveglianza del territorio.

Saranno attivati 23 campi base distribuiti in vari comuni come Assemini (2 campi), Sinnai (2 campi), Monastir, Sant'Andrea Frius, Senorbì, Villaputzu, Isili, Villacidro, Segariu, Guspini, Serramanna, Santu Lussurgiu, Bauladu, Bonorva (2 campi), Tergu, Tempio Pausania, Santa Teresa Gallura (2 campi) e Golfo Aranci.

Complessivamente, saranno coinvolti oltre 200 volontari che garantiranno una presenza costante fino al 31 agosto. Quest'anno si registra un aumento significativo rispetto all'edizione precedente, con il coinvolgimento di 23 Organizzazioni di volontariato sarde, a fronte delle 15 dell'anno scorso, distribuite su tutto il territorio regionale.

I Gemellaggi rappresentano una delle azioni messe in atto dalla Direzione generale della Protezione civile per rafforzare il sistema regionale di prevenzione degli incendi boschivi durante la stagione estiva.

A questo intervento si aggiungerà, nelle prossime settimane, il programma di Prepositioning del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, che vedrà squadre specializzate provenienti da Francia, Austria ed Estonia affiancare le attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi in Sardegna.