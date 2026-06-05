Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna ha accolto lo scorso 28 maggio una delegazione di studenti del corso di Scienze Forestali dell’Università di Palermo (UNIPA), guidati dal Prof. Donato S. La Mela Veca, nell'ambito di un viaggio di studio nell'Isola, supportato dal CFVA, che ha coinvolto gli studenti in un'intensa settimana di stage nelle foreste sarde.

Durante il programma formativo, è stata enfatizzata l'importanza di coniugare le pratiche tradizionali di gestione del territorio con le più avanzate tecnologie antincendio. Gli studenti hanno assistito a una dimostrazione pratica di fuoco prescritto, essenziale per prevenire gli incendi boschivi, e hanno ricevuto spiegazioni dettagliate sulle strategie di gestione degli incendi messe in atto in Sardegna dagli esperti del CFVA.

Ad Alghero, la delegazione ha partecipato a una dimostrazione operativa dell'aereo Fireswift, sviluppato dalla società americana Metrea, ed equipaggiato con un serbatoio da 5.700 litri d'acqua e un sistema di comunicazione Starlink che consente di coordinare efficacemente le operazioni di spegnimento insieme alle squadre a terra, grazie all'utilizzo di sensori avanzati.

Durante la visita, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esaminare da vicino l'aereo e di assistere alla dimostrazione pratica delle sue capacità di lancio, seguita dall'analisi degli effetti prodotti al suolo.

Il percorso di stage degli studenti UNIPA si è concluso il 30 maggio, dopo aver toccato luoghi simbolo della biodiversità e della gestione forestale sarda, come il Supramonte di Orgosolo e le sugherete della Gallura.

Questa iniziativa ha rafforzato il legame tra l'ambiente accademico e l'operatività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, offrendo agli studenti dell'Università di Palermo l'opportunità di confrontarsi direttamente con le metodologie più avanzate nel campo della gestione e prevenzione degli incendi.