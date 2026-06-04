Il prossimo martedì 9 giugno, a Terralba, in provincia di Oristano, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta dalle ore 8:00 alle 18:00 per permettere ad Abbanoa di effettuare dei lavori di collegamento della nuova condotta idrica in via Verdi.

Durante questo periodo, potrebbero verificarsi cali di pressione e brevi interruzioni del servizio in tutto il paese, con la garanzia che il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori, e potenzialmente anche prima del previsto.

Si avvisa che inizialmente l'acqua potrebbe presentare una colorazione torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubazioni. Abbanoa invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.