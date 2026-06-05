Terribile incidente stradale durante la serata di ieri, giovedì 4 giugno, luogo lungo la strada statale della val Pusteria, nelle vicinanze di Sciaves, dove un camion e un furgone si sono violentemente scontrati per cause sono attualmente oggetto di indagine, provocando la morte di un 44enne, Sebastiano Borrelli, residente a Quartu SantElena. A seguito dell'impatto violento, entrambi i veicoli hanno subito gravi danni, con il passeggero del furgone, la vittima, rimasto intrappolato tra le lamiere.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute prontamente per assicurare la sicurezza sul luogo dell'incidente, e hanno collaborato con i soccorritori sanitari per le complicate operazioni di salvataggio. Purtroppo, nonostante gli sforzi tempestivi, il 44enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Dopo aver completato le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno agevolato il recupero dei veicoli gravemente danneggiati e le attività di pulizia della strada. Durante queste operazioni, la Strada Statale della Pusteria è rimasta interamente chiusa al traffico per diverse ore. Oltre al personale dei Vigili del fuoco volontari di Sciaves e Rio di Pusteria, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori sanitari con il personale medico d'emergenza e le forze dell'ordine per i necessari accertamenti.