Quasi sei chilogrammi di cocaina nascosti all’interno di un vano ricavato sotto il cambio di un’auto sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Porto Torres durante un controllo effettuato durante lo sbarco dei mezzi da una motonave proveniente da Genova.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari in concomitanza con l’avvio della stagione estiva e finalizzati al contrasto dei traffici illeciti.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, i finanzieri hanno fermato un’autovettura con a bordo un cittadino spagnolo di 59 anni che, fin dai primi controlli, avrebbe manifestato uno stato di agitazione. Gli approfondimenti eseguiti sui documenti di viaggio, sulla proprietà del veicolo e le risposte ritenute incerte ed evasive fornite dall’uomo hanno indotto i militari a effettuare ulteriori verifiche.

Determinante si è rivelato anche il supporto delle unità cinofile antidroga. I cani Karma e Fred hanno infatti contribuito alle operazioni di ricerca che hanno portato all’individuazione di un sofisticato meccanismo in grado di consentire l’apertura di un vano occulto realizzato sotto il cambio manuale dell’auto.

All’interno del nascondiglio sono stati rinvenuti cinque panetti contenenti sostanza che, a seguito dei test preliminari effettuati sul posto, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di quasi sei chilogrammi.

La droga è stata sequestrata, mentre il cinquantanovenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Sassari, l’uomo è stato trasferito immediatamente nella casa circondariale di Bancali.