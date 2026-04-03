PHOTO
La notizia più bella della settimana per il Cagliari arriva dall'infermeria: Andrea Belotti è tornato ad allenarsi coi compagni dopo il brutto infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione.
Dopo un ottimo avvio di stagione, lo scorso settembre il Gallo aveva rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un duro colpo per il calciatore e per il club, che adesso si riabbracciano in attesa di un pieno recupero.
Servirà ancora un po' di tempo, infatti, affinché l'attaccante ritrovi una condizione ottimale, ma il suo ritorno in campo fornisce già ottimi motivi per sorridere. In un finale di stagione che si preannuncia rovente, il contributo di Belotti potrebbe rivelarsi fondamentale anche solo per alcuni spezzoni di gara.
A conferma dei miglioramenti la convocazione contro il Sassuolo: il centravanti appare nella lista dei presenti a Reggio Emilia. Nel frattempo la società celebra il suo rientro: "Welcome back, Gallo".