L’inizio del mese di ottobre è previsto nel segno della stabilità atmosferica. La nuova settimana sarà dominata infatti dalla presenza di una "vasta struttura anticiclonica di matrice subtropicale, destinata a garantire tempo in prevalenza soleggiato su gran parte della penisola per diversi giorni", secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

"Durante le ore diurne si registreranno temperature ampiamente superiori alle medie del periodo, con i termometri che potranno toccare i 30°C su molte regioni. Tuttavia - prosegue la nota - la combinazione tra il costante accorciamento delle ore di luce e l'irraggiamento notturno favorirà una marcata escursione termica giornaliera. Nelle ore notturne e al primo mattino, infatti, i valori minimi diminuiranno fin verso i 12-13°C, specialmente nelle pianure e nelle vallate interne".

Durante una settimana globalmente stabile, è prevista un'unica deviazione con un po' di variabilità tra mercoledì e giovedì, durante la quale potrebbero esserci temporanee nuvole al Nord-Ovest, ma senza fenomeni meteorologici significativi.

Un cambiamento più marcato è atteso per il fine settimana, quando arriverà una perturbazione che inizierà a portare piogge nelle regioni nord-occidentali.

LE PREVISIONI DI ASPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 28 settembre

Cielo generalmente sereno.

Venti deboli o localmente moderati da Sud-Est sul settore meridionale, deboli a regime di brezza altrove.

Mari: mossi sul Canale di Sardegna, poco mossi altrove con moto ondoso in progressivo leggero aumento.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 29 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie o localmente in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti deboli o localmente moderati da Sud-Est sul settore meridionale, deboli a regime di brezza altrove.

Mari: prevalentemente mossi.

Previsioni per la giornata di mercoledì 30 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo sul settore settentrionale e stazionarie altrove.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale, brezze altrove.

Mari: localmente mossi sul settore meridionale e occidentale, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da generalmente poco nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane associati a possibili rovesci nelle zone interne. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli da Sud-Est sul Canale di Sardegna e brezze altrove. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.