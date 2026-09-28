Due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia nel Cagliaritano, dove i Carabinieri delle Compagnie di Dolianova e Cagliari sono intervenuti per due distinti episodi di violenza domestica.

Il primo intervento è scattato dopo una chiamata al 112. Un 41enne, residente nell’hinterland cagliaritano, avrebbe aggredito la convivente al culmine di una lite nata per futili motivi. La donna è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione e a chiedere aiuto. I militari della Compagnia di Dolianova, arrivati sul posto, hanno intercettato l’uomo mentre si trovava a bordo della propria auto e lo hanno bloccato, procedendo all’arresto.

Un secondo arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari nei confronti di un 31enne. In questo caso, a rivolgersi ai militari è stata la convivente, che avrebbe raccontato agli investigatori anni di presunte vessazioni e ripetute aggressioni, sia fisiche sia psicologiche.

Due vicende distinte sulle quali sono ora in corso gli accertamenti previsti dalla legge. Gli interventi rientrano nell'attività dell’Arma per il contrasto alla violenza domestica e di genere e per la tutela delle vittime.