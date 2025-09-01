Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada provinciale 108, in località Goroneddu, a Portoscuso. A perdere la vita è stato un pensionato di 84 anni, residente a Carbonia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Fiat Multipla quando, per motivi che restano da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è finita fuori carreggiata e si è schiantata contro il terreno circostante.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al numero unico 112, consentendo l’arrivo rapido sul posto dei Carabinieri della Compagnia di Iglesias e del personale sanitario del 118. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’anziano, ma le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali e non è stato possibile salvarlo.

I militari hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Dai primi accertamenti è emerso che non sono rimasti coinvolti altri veicoli: si tratta dunque di un incidente autonomo.