Un secolo di vita, di storie e di legami profondi: lo scorso 6 agosto la comunità di Solarussa ha vissuto un momento di grande gioia ed emozione per il centesimo compleanno della signora Ida Deidda.

Attorniata dal calore e dall’affetto dei suoi cari, la neocentenaria ha tagliato un traguardo straordinario. A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza del sindaco di Solarussa, Mario Tendas, che ha voluto portare di persona l’abbraccio e gli auguri calorosi dell’intera cittadinanza.

I festeggiamenti si sono svolti in un’atmosfera di viva cordialità, vedendo riuniti attorno alla signora Ida i figli Donato, Paolo e Nilde, insieme ai nipoti, ai parenti tutti e alle assistenti che ogni giorno le assicurano cura e vicinanza.

“In questa ricorrenza così importante e significativa per il nostro paese desidero rivolgere a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera Comunità i migliori, i più sinceri ed affettuosi auguri alla Signora Ida Deidda per il suo centesimo compleanno – ha scritto il sindaco Tendas in un messaggio diffuso sui propri canali social - Festeggiare signora Ida, attorniata dal calore e dall’affetto dei figli, Donato, Paolo e Nilde, dei nipoti e parenti tutti è stato per me un autentico privilegio; un momento “storico” molto bello, piacevole e anche commovente. Grazie di cuore all’intera famiglia ma anche alle simpatiche assistenti per la cortese e gradita ospitalità e disponibilità”.