Un successo addirittura oltre le aspettative la 21ª edizione del Carnevale tradizionale della Sardegna “Maskaras”, la grande rassegna dedicata alle maschere identitarie dell’Isola che lo scorso venerdì 7 agosto ha animato via Roma e il centro di Muravera.

Una grande serata di festa, tradizione e partecipazione che ha portato nel paese del Sarrabus alcune delle espressioni più rappresentative del patrimonio culturale e folkloristico della Sardegna. Un pubblico numeroso ha accompagnato la sfilata delle maschere, trasformando l’appuntamento in un grande momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni isolane.

Nella cornice di un paesaggio suggestivo, tra le spiagge del Sarrabus, il verde dei lecci, il profumo dei corbezzoli e i celebri agrumeti, sono stati protagonisti la Banda musicale “Giuseppe Verdi” e il Gruppo Folk Muraverese di Muravera, l’Associazione “Tumbarinos” di Gavoi, i Boes e Merdules di Ottana, i Bois Fui Janna Morti di Escalaplano, i Mamuthones e Issohadores dell’Associazione culturale “Atzeni” di Mamoiada, Is Scruzzonis di Siurgus Donigala, Y Mamutzones de Samugheo e Is Cerbus di Sinnai.

A condurre la manifestazione è stato anche quest’anno Giuliano Marongiu, che ha accompagnato il pubblico attraverso una serata dedicata ai riti, ai suoni e alle maschere che custodiscono la memoria più antica dell’Isola.

Dopo la tradizionale sfilata, la festa è proseguita in piazza con l’esibizione di “Ballade Ballade Bois”, che ha coinvolto direttamente il pubblico tra musica, balli sardi e momenti di convivialità.

Un risultato che ha soddisfatto pienamente l’amministrazione comunale, alla sua prima esperienza con un grande evento di questa portata.

"È stato emozionante aver visto il nostro paese così vivo e accogliente. Abbiamo mostrato ai nostri visitatori ciò che abbiamo di più prezioso: le nostre tradizioni, le maschere identitarie, i nostri riti propiziatori. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti, è stato il nostro primo grande evento. Alcune cose possono essere perfezionate e ne terremo conto per farlo crescere ancora di più. Ma è stata davvero una bellissima serata, frutto del lavoro e dell’incredibile passione di tante persone. Ringrazio di cuore la Pro Loco, l’organizzazione di Sardegna Live, le forze dell’ordine, i volontari e i soccorritori che ci hanno consentito di divertirci in tutta sicurezza. Insomma, Maskaras è stato un grande successo frutto del lavoro di squadra di una comunità! Arrivederci alla ventiduesima edizione!", ha dichiarato ai nostri microfoni la sindaca di Muravera, Francesca Mattana.

Un bilancio dunque ampiamente positivo per “Maskaras”, che ha confermato la forza della tradizione come elemento capace di unire comunità, visitatori e territori. Una serata che ha fatto vivere a Muravera un’atmosfera speciale e che pone già le basi per una 22ª edizione ancora più ambiziosa.