Voleva approfittare della calca e del clima di relax sulla spiaggia del Poetto per mettere a segno un furto ai danni di ignari bagnanti, ma non aveva fatto i conti con la presenza di due militari dell'Arma in un momento di riposo. Nella giornata di ieri, la prontezza di riflessi e lo spirito d'iniziativa di due Carabinieri liberi dal servizio hanno permesso di sventare un furto aggravato e di arrestare in flagranza di reato un 26enne disoccupato e senza fissa dimora.

L'episodio si è verificato all'interno di uno stabilimento balneare del litorale cagliaritano. I due Carabinieri hanno notato il giovane muoversi con atteggiamento sospetto tra gli ombrelloni; dopo essersi avvicinato con disinvoltura a uno zaino adagiato sugli asciugamani di alcuni bagnanti, il giovane se ne è impossessato con un gesto rapido tentando la fuga. Compreso immediatamente quanto stesse accadendo, i militari sono scattati all'inseguimento a piedi tra la folla, riuscendo a sbarrargli la strada prima che potesse far perdere le proprie tracce lungo la spiaggia.

In pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, che ha preso in consegna il 26enne e ha provveduto alla restituzione immediata dello zaino ai legittimi proprietari. Condotto presso le camere di sicurezza dell'Arma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto. Nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Cagliari, si è celebrata l'udienza con rito direttissimo che ha convalidato l'arresto.