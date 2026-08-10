Nuove body cam e nuove uniformi per gli agenti della Polizia locale di Alghero. Le telecamere indossabili, modello Action 4, sono entrate nella dotazione operativa del Corpo e potranno essere utilizzate dagli agenti nelle situazioni di particolare pericolo o minaccia. Le immagini registrate vengono conservate secondo le modalità previste dalla normativa, offrendo uno strumento ulteriore di tutela sia per gli operatori impegnati sul territorio sia per i cittadini.

“L’introduzione delle body cam rappresenta l’ultimo tassello, in ordine di tempo, del percorso di rafforzamento della Polizia locale avviato dall’Amministrazione Cacciotto fin dall’inizio del mandato – viene sottolineato in una nota – Un investimento che in questi due anni ha riguardato contemporaneamente personale, organizzazione, mezzi, formazione, attrezzature e tecnologie, con l’obiettivo di aumentare la capacità operativa del Corpo e garantire una presenza più continua e visibile sul territorio”.

«Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo lavorato per rafforzare il Comando della Polizia locale – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. La scelta di un Comandante preparato, entusiasta e innovativo, l’incremento dell’organico, il rinnovamento dei mezzi e delle attrezzature e gli investimenti sulla formazione ci hanno consentito di costruire progressivamente una Polizia locale più presente e nelle condizioni di rispondere meglio alle esigenze della città. I risultati che vediamo oggi sono il frutto di scelte precise e delle importanti risorse che in questi due anni abbiamo deciso di destinare alla sicurezza urbana».

Sul fronte del personale sono stati avviati concorsi e nuove assunzioni a tempo indeterminato, affiancati dal potenziamento stagionale necessario a rispondere alle esigenze dei mesi di maggiore affluenza. Un tema particolarmente rilevante per Alghero, che nel 2025 ha superato 1,8 milioni di presenze turistiche e che durante l’estate vede crescere in maniera esponenziale la pressione sui servizi comunali. Parallelamente è stato profondamente rinnovato il parco mezzi, con nuove autovetture, motocicli e biciclette elettriche, e sono stati realizzati percorsi di formazione e aggiornamento professionale degli agenti.

A giugno è entrata inoltre in funzione la stazione mobile della Polizia locale, un presidio avanzato utilizzato nelle aree a maggiore afflusso, nel centro storico, durante manifestazioni ed eventi e nei contesti che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo della viabilità, del decoro e della sicurezza. Un mezzo che consente di rafforzare la presenza degli agenti e costituisce allo stesso tempo un punto di riferimento diretto per cittadini e visitatori. A questo si aggiunge la riorganizzazione degli orari, con il progetto per i servizi notturni che durante i fine settimana estivi consente di prolungare la presenza degli agenti fino alle 4 del mattino.

È stato inoltre avviato il Progetto Decoro, con un maggiore presidio del centro storico attraverso quattro agenti dedicati. Un’attività multidisciplinare, non circoscritta a una singola tipologia di controllo, ma orientata a intervenire contemporaneamente su diversi aspetti della vita cittadina: dalla tutela ambientale al commercio, dal rispetto delle regole alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici. In generale l’obiettivo è garantire una presenza più capillare e riconoscibile della Polizia locale nelle aree maggiormente frequentate e intervenire con maggiore tempestività sulle diverse criticità riscontrate. Una maggiore capacità di presidio che ha già consentito alla Polizia locale di intervenire tempestivamente anche in situazioni critiche verificatesi nelle ore serali e notturne.

«Alghero ha esigenze che non possono essere misurate esclusivamente sulla base della sua popolazione residente – prosegue Cacciotto –. Una città che supera 1,8 milioni di presenze turistiche deve poter contare su personale e strumenti commisurati alla sua dimensione reale nei periodi di maggiore affluenza. Continueremo quindi a investire sul Comando e a chiedere anche a livello nazionale risorse che consentano ai Comuni turistici di rafforzare ulteriormente gli organici».

Il rafforzamento della Polizia locale si inserisce in un sistema più ampio di collaborazione istituzionale. Il Comune mantiene un coordinamento costante con la Prefettura e con le Forze dell’ordine, mentre è stato avviato anche il potenziamento della Compagnia barracellare, con l’ingresso previsto di ulteriori quindici agenti che contribuiranno, in coordinamento con la Polizia locale, ad ampliare la capacità di controllo del territorio.

«Ringrazio le Forze dell’ordine per la fattiva e sinergica collaborazione con il nostro Corpo nell’ottica di garantire sempre maggiore sicurezza in città – afferma il Comandante della Polizia locale Salvatore Masala –. Insieme al Sindaco Raimondo Cacciotto stiamo lavorando per rendere il Comando sempre più all’avanguardia e in linea con le esigenze del territorio. La stazione mobile e oggi le body cam sono ulteriori strumenti che rafforzano la nostra capacità operativa. Le telecamere indossabili, in particolare, rappresentano una tutela importante per gli agenti durante gli interventi più delicati e, allo stesso tempo, una garanzia per i cittadini».