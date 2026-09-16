Avevano trasformato una parte della loro casa in un laboratorio per coltivare droga. Due persone, un uomo e una donna poco più che trentenni, sono state arrestate dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Sequestrate sette piante di marijuana per un peso complessivo di 6,68 chili.

L'operazione è scattata ieri in una abitazione a Marrubiu. I militari della locale Stazione insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Oristano, hanno fatto scattare una perquisizione individuando una serra artigianale accanto alla casa.

Sequestrate sette piante di cannabis indica, dell'altezza di circa due metri, già essiccate e private delle infiorescenze, per un peso complessivo di 6,68 chilogrammi. La perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire un'area utilizzata per l'essiccazione della sostanza e un macchinario per il confezionamento sottovuoto.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. I due sono stati arrestati e dopo l'udienza di convalida sono stati rimessi in libertà, ma con l'obbligo di presentazione in caserma.