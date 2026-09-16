Il ritorno tra i banchi nel Nuorese è accompagnato da una presenza rafforzata dei Carabinieri. In occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, il Comando Provinciale ha predisposto un piano straordinario di controllo e vigilanza che coinvolge le Stazioni dell'Arma e i Nuclei Radiomobili presenti sul territorio.

Le pattuglie sono state impegnate fin dalle prime ore del mattino nei pressi degli istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole primarie alle superiori. L'attività non si è limitata agli ingressi degli edifici scolastici, ma ha interessato anche le aree maggiormente frequentate dagli studenti, comprese le fermate dei mezzi pubblici e i principali punti di interscambio.

L'obiettivo è quello di prevenire situazioni di illegalità e di disagio, con particolare attenzione ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo e spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza dei militari viene inoltre indicata dall'Arma come un presidio di prossimità rivolto a studenti, famiglie e personale scolastico.

Il servizio avviato con la riapertura delle scuole rappresenta però soltanto l'inizio di un'attività destinata a proseguire durante tutto l'anno. Nelle prossime settimane riprenderà infatti anche la campagna sulla cultura della legalità, con ufficiali e comandanti delle Stazioni che torneranno nelle aule per incontrare gli studenti.

Gli incontri saranno dedicati al rispetto delle regole, alla sicurezza e ai rischi legati all'utilizzo della rete, con l'obiettivo di favorire il confronto diretto tra giovani e istituzioni.

I numeri dell'ultimo anno scolastico restituiscono l'ampiezza dell'iniziativa: nel 2025/2026, nella provincia di Nuoro, sono state organizzate 104 conferenze nelle scuole, alle quali hanno partecipato circa 4.600 studenti di ogni ordine e grado. A queste si sono aggiunte sei visite ai Comandi territoriali, che hanno coinvolto circa 250 studenti accompagnati dai loro insegnanti.