Si chiude a Tortolì, mercoledì 16 settembre, la dodicesima edizione della Pastorale del Turismo, promossa dalle diocesi di Nuoro e Lanusei.

Dopo un lungo percorso iniziato il 28 luglio e sviluppato tra l’Anfiteatro Caritas di Tortolì e l’Area Fraterna di La Caletta, la manifestazione arriva alla sua serata conclusiva con un nuovo appuntamento dedicato all’incontro, al racconto e alla musica.

Protagonista della serata sarà Geppi Cucciari, al centro di un incontro d’autore in programma dalle ore 21:30.

Prima, alle 21, l’accoglienza sarà affidata al ristorante Il Rifugio di Nuoro. Gli intermezzi musicali saranno invece curati da Moses Concas.

Quello di mercoledì sarà il capitolo finale di un’edizione costruita attorno al tema “Largo ai sognatori”, uno slogan che ha accompagnato un cartellone ricco di ospiti e testimonianze, con l’invito a non smettere di credere nei propri sogni.

Nel corso dell’estate la Pastorale del Turismo ha portato a Tortolì e a La Caletta personalità del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della cultura, della scienza e dell’informazione. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 anche Rita Pavone, Elio, Anna Foglietta, Riccardo Milani, Caterina Murino, Omar Pedrini, Mario Lavezzi, Amanda Sandrelli, Chiara Caselli, Filippo Graziani, Alberto Bertoli, Francesco Demuro e Maria Giovanna Cherchi.

Una lunga serie di incontri che ha trasformato, serata dopo serata, luoghi di confronto, testimonianza e spettacolo.